Sinopsis Film A Walk Among the Tombstones: Kisah Detektif Swasta Memburu Pembunuh Bandar Narkoba

PIKIRAN RAKYAT - A Walk Among the Tombstones akan tayang di Bioskop Trans TV pada Selasa 21 Maret 2023 pada pukul 23.45 WIB jika tidak ada perubahan jadwal. Film aksi-kriminal ini dirilis pada tahun 2014 diadaptasi dari novel dengan judul yang sama.

Film yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra ini dibintangi oleh Liam Neeson, Dan Stevens, David Harbour, Brian Bradley, dan Boyd Holbrook.

Situs IMDb memberikan skor 6,5 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes skor 68 persen untuk tomatometer dan 53 persen audience score untuk film berdurasi 1 jam 54 menit ini.

Sinopsis Film A Walk Among the Tombstones

Matthew Scudder merupakan seorang detektif yang bekerja di NYPD. Namun, Ia melakukan kesalahan saat menembakan peluru kepada seorang penjahat. Pelurut yang ditembakannya mengenai bocah perempuan berusia 7 tahun hingga meninggal.

Merasa bersalah, Matthew pun mengundurkan diri sebagai polisi. 8 tahun kemudian, Matthew beralih profesi menjadi detektif swasta yang tak terdaftar.

Peter Kristo seorang pecandu dan pengedar narkotika merupakan kliennya. Peter meminta Matthew mencari tahu informasi mengenai pembunuhan keji yang dialami istri Kenny Kristo yang merupakan saudaranya.

Istri Kenny diculik dan dibunuh oleh seseorang. Kemudian jasadnya dimutilasi. Padahal Kenny sudah menebus uang sesuai yang diminta oleh para penculik untuk membebaskan istrinya.

Matthew menyelidiki kasus tersebut dan menemukan kasus serupa sehingga langsung mencari tahu modus operasi kejahatan sadis tersebut. Berdasarkan data yang diterimanya, ada kejadian serupa yang dialami oleh korban bernama Marie Gotteskind dan Leila Anderssen.