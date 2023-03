Hari Puisi Dunia 21 April, Simak 10 Puisi Penyair Terkenal, Ada Sapardi Djoko Damono

PIKIRAN RAKYAT – Hari Puisi Dunia akan jatuh esok, Selasa 21 April 2023. Berikut 10 puisi pilihan dari penyair terkenal yang salah satunya adalah Sapardi Djoko Damono. Selain SDD, ada pula penyair lainnya yang karyanya bisa kita nikmati sekarang.

Momen Hari Puisi Dunia tersebut penting untuk dirayakan karena puisi merupakan salah satu ekspresi umat manusia. Kita bisa mengekspresikan sesuatu dalam banyak hal termasuk melalui karya sastra puisi tersebut. Tentu masih ada cara lain, tetapi ekspresi lewat puisi akan terasa indah.

Sebelum menuju 10 puisi pilihan penyair terbaik, ada baiknya kita mengetahui dulu salah satu namanya yakni Sapardi Djoko Damono yang sosoknya dikenang Google Doodle hari ini, Senin 20 April 2023, serta ulasan singkat sejarah Hari Puisi Dunia 21 April.

Profil singkat Sapardi Djoko Damono

SDD lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940, sosok berjasa di dunia sastra itu diketahui sudah berpulang di Tangerang Selatan pada 19 Juli 2020. Ia merupakan seorang penyair, novelis, sekaligus dosen sastra di Universitas Indonesia dan Institut Kesenian Jakarta semasa hidup.

Sudah banyak karya yang dihasilkan SDD seperti kumpulan puisi Duka-Mu Abadi (1969), Mata Pisau (1974), Perahu Kertas (1983), Ayat-ayat Api (2000), Kolam (2009), hingga Mboel: 80 Sajak (2020). Tentu kumpulan puisi yang terkenal adalah Hujan Bulan Juni yang dipublikasikan pada 1994.

Selain puisi, ia juga diketahui menulis prosa novel. Hujan Bulan Juni juga merupakan salah satu judulnya novelnya yang dirilis pada 2015 dan sudah difilmkan pada 2017 oleh sutradara Hestu Saputra. Tak hanya satu, novel ini bahkan merupakan trilogi. Novel keduanya terbit pada 2017 dengan judul Pingkan Melipat Jarak dan pada 2018 dengan judul Yang Fana Melipat Waktu.

Sejarah momen tersebut bermula dari keputusan UNESCO pada Konferensi Umum ke-30 yang digelar di Paris, Prancis pada 1999. Tujuannya adalah mendukung keanekaragaman bahasa yang bisa diwujudkan dengan ekspresi puitis puisi.