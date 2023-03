Slipknot Bikin 3 Tahun Penantian Hammersonic Sepadan, Corey Taylor: Lebih dari yang Kami Harapkan

PIKIRAN RAKYAT – Penantian tiga tahun terbayar sudah. Paripurna. Slipknot naik pentas di Jakarta. Corey Taylor dan 8 orang bertopeng lainnya benar-benar muncul di panggung Hammersonic, Minggu, 19 Maret 2023.

Sekira pukul 23.35, beberapa saat setelah lagu terakhir Black Flag yang tampil di panggung lain, backdrop raksasa bertuliskan Slipknot di panggung utama dijatuhkan. Seketika itu pula Corey Talyor menyapa penonton.

Suara riuh dan kepalan tangan hammerhead di Pantai Carnaval Ancol pun menyambutnya. Tampil sekira 90 menit, Slipknot membawakan lagu yang sudah barang tentu familier di telinga maggots (sebutan penggemarnya).

Selain Duality, Before I Forget, Psychosocial, The Heretic Anthem, dan People = Sh*t, mereka membawakan The Dying Song, lagu jagoan dari album ketujuh, The End, So Far, yang dirilis beberapa bulan lalu.

Slipknot tampil di Hammersonic di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta, Minggu, 19 Maret 2023.

Tata suara, tata cahaya, dan segala aspek pertunjukan dipikirkan penuh ketelitian. Hal itu membuat setiap gerak-gerik para personel Slipknot yang teatrikal semakin berkesan.

Dalam intermeso, Corey Taylor, sang vokalis, menegaskan bahwa mereka seharusnya datang 3 tahun lalu tetapi dunia tiba-tiba “tertidur” karena pandemi Covid-19.

“Kami tidak tahu akan seperti apa (pertunjukannya) saat datang ke sini tapi ini sungguh lebih dari yang kami harapkan. Luar biasa. Akhirnya kami bisa datang ke Indonesia,” ujarnya.

Bukan hanya dari dalam negeri, banyak turis asing terlihat wira-wiri di arena Hammersonic. Bisa dipahami, karena di Asia Tenggara, Slipknot hanya mampir ke Jakarta. Mereka tidak ke Filipina, tidak pula ke Singapura.