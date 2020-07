Jadi Pekerja Magang Tampan, Taecyeon 2PM Bakal Main di Drama TvN 'Vincenzo'

PIKIRAN RAKYAT - Pihak agensi 51K mengatakan bahwa Taecyeon member boyband asal Korea Selatan 2PM akan kembali muncul dalam sebuah drama bertajuk 'Vincenzo'.

"Taecyeon akan mengambil peran sebagai Jang Jun Woo," ujar seorang sumber dari agensinya 51K mengonfirmasi berita tersebut.

Dalam drama Vincenzo, Jang Jun Woo merupakan pekerja magang yang tampan dan cerdas di sebuah firma hukum yang berasal dari keluarga kelas menengah, sopan, pekerja keras, dan lugu.

Namun, Jang Jun Woo jatuh ke dalam kesulitan karena dirinya sering membuat sejumlah kesalahan dalam pekerjaannya.

Ini akan menjadi drama pertama Taecyeon sejak 'The Game: Towards Zero' yang berakhir pada bulan Maret 2020.

'Vincenzo' akan menceritakan kisah pengacara Italia dan consigliere Mafia Vincenzo Cassano, yang nama Korea-nya adalah Park Joo Hyung dan diadopsi oleh keluarga Italia pada usia muda.

Dia pindah kembali ke Korea dan jatuh cinta dengan pengacara wanita Hong Cha Young.