5 Drama Korea Tayang Agustus 2020, Bertabur Bintang dari Ji Soo sampai Lee Jae Wook

PIKIRAN RAKYAT - Bulan Agustus 2020 akan menjadi bulan bertabur bintang di drama Korea. Pasalnya, sejumlah aktris dan aktor terkenal akan segera menyapa penggemar melalui karya terbaru mereka.

Bulan Agustus akan menjadi bulan berarti untuk aktor Kim Min Jae dan Ji Soo yang akan memainkan peran utama untuk pertama kalinya dalam drama 'Dou you Like Brhams' dan 'When I Was The Prettiest'.

Tak hanya bertabur bintang, drama Korea di bulan Agustus 2020 ini akan bertabur genre yang sayang untuk dilewatkan, mulai dari komedi romantis, kriminal, hingga misteri.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-cirebon.com sebelumnya dalam artikel "Bertabur Bintang Menawan dan Genre Menarik, Berikut 5 Rekomendasi Drama Korea Tayang Agustus 2020", berikut rangkuman daftar drama Korea yang akan tayang bulan Agustus 2020 dan siap menemani hari-harimu.

1. When I Was The Prettiest

Drama yang dibintangi Ji Soo, Lim Soo Hyang dan Ha Seok Jin ini akan mengisahkan tentang cinta segitiga yang terjadi antara Oh Ye Jin dengan dua orang saudara, yaitu Seo Hwan dan Seo Jin.

Seo Hwan jatuh cinta pada Oh Ye Jin pada pandangan pertaman, namun dia harus bersaing dengan kakaknya, Seo Jin yang merupakan seorang pembalap mobil.