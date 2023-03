Duet Maut Song Hye Kyo dan Han So Hee di Drama The Price of Confession, Simak Bocoran Ceritanya

PIKIRAN RAKYAT - Dua bintang papan atas Korea Selatan, Song Hye Kyo dan Han So Hee akan beradu akting dalam drama misteri terbaru berjudul The Price of Confession. Penampilan kedua aktris ini dikonfirmasi melalui unggahan story Instagram milik Han So Hee pada Kamis, 16 Maret 2023 kemarin.

Sebelumnya, agensi yang menaungi Han So Hee sudah merilis konfirmasi terkait peran tersebut pada Desember 2022. Namun belum ada informasi lebih lanjut perihal kapan drama tersebut tayang.

Setelah unggahan Instagram story tersebut, Han So Hee juga beberapa kali meninggalkan komentar di beberapa unggahan Instagram milik Song Hye Kyo yang bertulisan, “dia milikku sekarang”.

Kehadiran Song Hye Kyo dan Han So Hee dalam drama The Price of Confession membuat banyak penggemar drama Korea dari berbagai negara berbahagia. Bagaimana tidak, kedua aktris ini memiliki bakat akting yang kerap mencuri perhatian.

Song Hye Kyo merupakan aktris senior yang sukses membintangi sedert film dan serial drama Korea. Baru-baru ini, drama The Glory yang dibintanginya menuai sorotan, bahkan memuncaki platform streaming Netflix.

Sedangkan Han So Hee merupakan aktris pendatang baru yang tengah naik daun. Kariernya melambung usai membintangi The World of the Married, kemudian My Name dan Nevertheless.

Sinopsis

The Price of Confession merupakan drama misteri thriller yang akan digarap oleh Lee Eung Bok, sutradara yang sama yang menggarap serial drama Korea Mr. Sunshine (2018) dan Sweet Home (2020).

Drama ini bercerita tentang misteri pembunuhan melibatkan dua perempuan yang diperankan oleh Song Hye Kyo dan Han So Hee. Song Hye Kyo berperan sebagai seorang guru seni bernama Ahn Yoon Soo dengan kehidupan normal dan bahagia. Namun, suatu saat hidupnya berubah akibat seorang perempuan misterius yang membuatnya terlibat pada suatu misteri pembunuhan.