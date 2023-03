Instagram Boy William Menghilang Usai Cemooh Jennie BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Akun Instagram Boy William dikabarkan hilang pada Kamis, 16 Maret 2023. Hal tersebut diduga buntut dari komentar Boy William pada Jennie BLACKPINK dalam satu video YouTube miliknya bersama komika Kiky Saputri.

Dalam video tersebut, Boy William mengungkapkan pengalamannya ketika menonton konser BLACKPINK di Jakarta pada 11 dan 12 Maret lalu. Boy William secara terbuka mengungkapkan kecintaannya pada BLACKPINK.

"Tapi sumpah ya, nih gue mau ngomong, gue kemarin nonton BLACKPINK, gue suka sama semuanya nih ya, i love BLACKPINK, semuanya, Indonesia juga tahu due demen BLACKPINK,"; kata Boy William.

Namun Boy William kecewa dengan penampilan BLACKPINK, menurutnya Jennie BLACKPINK terlihat malas ketika tampil di Jakarta. "Gue nggak tahu kenapa Jennie kemarin kayak malas ya, capek gitu ya?," ucapnya.

Ucapan Boy William kemudian ditanggapi Kiky Saputri. Dengan nada bercanda, komika tersebut membandingkan penampilan Lisa dan Jennie BLACKPINK, "Kayak capek gitu, kayak How you like that. Kalau Lisa kan kayak on point, Jisoo malu malu, kalau Jennie tuh kayak bocah yang disuruh ngaji tapi nggak mau gitu," tutur Kiky Saputri.

Instagram Boy William pun jadi sasaran BLINK, nama penggemar BLACKPINK. Akun @boywilliam tidak tersedia di Instagram. Sampai saat ini Boy William belum memberikan tanggapan.

Grup Kpop BLACKPINK yang beranggotakan Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo telah menyapa penggemar mereka, BLINK, di Jakarta pada 11-12 Maret 2023 dengan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).