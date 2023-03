Sinopsis Film Resident Evil: Extinction, Aksi Milla Jovovich Lari dari Serangan Zombi

PIKIRAN RAKYAT - Film Resident Evil: Extiction bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Kamis, 16 Maret 2023.

Resident Evil: Extinction merupakan film sekuel ketiga dari serial Resident Evil garapan Russell Mulcahy.

Naskah Resident Evil The Movie 2 yang berbasis video game Capcom ini ditulis oleh Paul W. S. Anderson, yang juga bertindak sebagai penulis cerita dalam bagian dua seri film Resident Evil The Movie 1 Genesis.

Film ini dibintangi oleh Milla Jovovich sebagai Alice, Ali Larter sebagai Claire Redfield, Iain Glen sebagai Dr. Sam Isaacs, Oded Fehr sebagai Carlos Olivera, Jason O'Mara sebagai Albert Wesker;

Baca Juga: Multiverse di Film Everything Everywhere All at Once dalam Pandangan Sains

Spencer Locke sebagai K-Mart, Ashanti sebagai Nurse Betty, Mike Epps sebagai L.J., Chris Egan sebagai Mikey, dan Madeline Carroll sebagai White Queen.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi IMDb, film Resident Evil: Exinction mendapat rating 6,2/10 dari 198.883 suara.

Sinopsis Film Resident Evil: Extinction

Film dibuka dengan adegan yang sama persis pada Resident Evil (2002). Alice terbangun dalam keadaan kaget dan bingung. Perempuan ini berjalan hingga sampai ke sebuah ruangan yang ternyata adalah ruangan bersenjata laser.

Alice mencoba masuk ke ruangan tersebut dan pintu secara tiba-tiba tertutup. Tak lama serangan laser bergaris-garis mulai datang ke arahnya. Beruntung Alice segera menyelamatkan diri dengan melompat ke lorong ventilasi yang ada di atasnya.