Raja Dangdut Rhoma Irama Buka Suara Setelah Dimarahi Crew Deep Purple di Atas Panggung: Saya Sangat Sesalkan

PIKIRAN RAKYAT - Raja Dangdut Rhoma Irama buka suara setelah menjadi sorotan karena aksi panggungnya ditegur oleh band asal Amerika Serikat, Deep Purple. Momen itu terjadi ketika Rhoma Irama dijadwalkan tampil menjadi pembuka konser band Deep Purple di Edutorium UMS, Solo, Jawa Tengah.

Rhoma Irama mengaku sangat menyesali kejadian tersebut, apalagi dia dan pihak Deep Purple sudah menyetujui pementasan tersebut sebelum cek suara di atas panggung. "Itu saya sesalkan, sebelum pentas oke. Saya konfirmasi dulu kan, saya nggak mau ada apa-apa, tiba-tiba (ditegur)," kata Rhoma Irama.

Pihak promotor langsung meminta maaf pada Rhoma Irama setelah kejadian tersebut. "Iya (mereka minta maaf)," ucapnya.

Setelah kejadian tersebut, Rhoma Irama mengaku tidak sempat bertemu pihak Deep Purple untuk membicarakan hal tersebut. "Saya tidak sempat bertemu ya," kata Rhoma Irama dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Populer Seleb.

Rhoma Irama Jadi Pembuka Konser Deep Purple di Solo

Penyanyi dangdut Rhoma Irama bersama grup Soneta menjadi penampilan kejutan pada konser Deep Purple di Solo, Jawa Tengah pada Jumat, 10 Maret 2023. Rhoma Irama mulai tampil di panggung yang diadakan di Edutorium UMS sekitar pukul 19.00 WIB.

Ketika menjadi salah seorang bintang pembuka konser Deep Purple, Rhoma Irama membawakan lagu Gali Lobang Tutup Lobang, Fitnah, dan Hari Berbangkit. Penampilan Rhoma Irama mampu memukau ratusan penonton yang datang melihat penampilan Deep Purple.

Sebagai informasi, Deep Purple adalah sebuah band rock asal Inggris yang dibentuk pada tahun 1968. Mereka dikenal sebagai salah satu band paling ikonik dan berpengaruh dalam sejarah musik rock. Beberapa lagu terkenal dari mereka adalah "Smoke on the Water", "Highway Star", dan "Child in Time". Anggota-anggota awal dari band ini adalah Ritchie Blackmore (gitar), Jon Lord (keyboard), Ian Paice (drum), Nick Simper (bass), dan Rod Evans (vokal).