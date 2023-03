Sinopsis All Quiet on the Western Front, Peraih Best International Film Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT - All Quiet on the Western Front merupakan film mengenai seorang tentara Jerman pada masa Perang Dunia I. Film ini akan tayang di Netflix pada 28 Oktober 2022.

Film berlatar perang ini merupakan adaptasi dari novel fiksi berjudul sama yang ditulis oleh Erich Maria Remarque pada 1929, dan pertama kali diadaptasi menjadi film pada 1930. Kemudian, All Quiet on the Western Front kembali diadaptasi oleh sutradara Edward Beger.

Film ini menyabet empat penghargaan dari sembilan nominasi dalam ajang Piala Oscar 2023 pada Senin, 13 Maret 2023. Film ini memenangkan Best Original Score, Best Production Design, Best International Feature Film, dan Best Cinematography.

Baca Juga: Sinopsis Drama Korea Oasis: Mimpi, Persahabatan, dan Cinta

Sinopsis

Paul Baumer (Felix Kammerer) merupakan anak muda berusia 17 tahun dengan semangat juang bela negara yang berapi-api. Ditambah dukungan dari sekolah dan orasi kebangsaan yang diberikan oleh pemimpin perang. Ia bersama dua orang temannya, Muller (Moritz Klaus) dan Albert Klopp (Aaron Hilmer) mendaftarkan diri untuk ikut membela negara dalam Perang Dunia I.

Ketiganya dengan semangat dan suka cita pergi ke medan perang dan ditempatkan di Front Barat. Namun, tak berselang lama, semangat mereka mulai luntur, baik Muller, Albert, atau Paul mulai menyesali pilihan hidup mereka itu, peperangan ternyata begitu menakutkan.

Suatu malam parit yang dihuni oleh ribuan tentara Jerman, termasuk Paul diserang oleh tentara musuh secara tiba-tiba. Pagi harinya, Paul menemukan salah satu temannya mati akibat ledakan bom. Kondisi ini semakin buruk, membuat Paul tidak dapat mempercayai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam peperangan ini.

Baca Juga: Sinopsis dan Fakta-Fakta Serial In the Name of God: A Holy Betrayal

Parit yang hancur akibat bom, tubuh-tubuh penuh darah, serta teman-temannya yang mati di medan perang membuat Paul menjadi trauma, ia semakin menyesali keputusan hidupnya.