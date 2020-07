Tengah Hamil Muda, Zaskia Gotik Masuk Rumah Sakit hingga Perlakuan Sirajuddin Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Tengah hamil muda, Zaskia Gotik kini baru saja bagikan kabar kurang sedap. Pasalnya istri dari Sirajuddin Mahmud Sabang ini tak terlihat sehat seperti biasanya.

Pemilik tembang bertajuk Bang Jono ini baru saja mengunggah foto dirinya tengah terbaring di rumah sakit.

Dalam unggahan fotonya, Zaskia terlihat ditemani oleh sang suami. Sayangnya, baik Zaskia Gotik maupun sang suami keduanya sama-sama tak menjelaskan apa yang dirasa oleh pelantun Satu Jam Saja ini.

Di balik kabar kurang sedap ini, netizen malah dibuat iri dengan perlakuan dari Sirajuddin Mahmud yang terlihat menyuapi sang istri yang duduk di atas tempat tidur.

Tentunya, hal ini membuat rasa sakit yang dialami Zaskia Gotik sedikit berkurang meski harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam unggahan yang sama, sahabat dari Ayu Ting Ting ini menuliskan rasa bersyukur dan terima kasih untuk sang suami karema telah menjadi suami siaga di tengah kehamilannya.

"Makasih sayang sudah nemenin aku, ngurusin aku, you are the best husband @sirajuddinmahmudsabang," tulis Zaskia Gotik seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Instagram @zaskia_gotix pada 29 Juli 2020.