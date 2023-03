Sinopsis Everything Everywhere All at Once, Film Pemborong Piala Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT - Everything Everywhere All At Once menjadi film yang mendominasi ajang penghargaan Piala Oscar 2023, termasuk memenangkan Best Picture. Pencapaian film garapan Duo Daniel, Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, ini mencetak sejarah sebagai bagian penting representasi Asia-Amerika dalam sinema.

Selain Best Picture, film ini membawa pulang penghargaan Best Actress in a Leading Role, Best Director, Best Editing, Best Original Screenplay, Best Supporting Actress, dan Best Supporting Actor.

Film ini mengangkat tema multiverse, tema yang belakangan tengah ramai dalam film-film superhero keluaran Marvel. Kendati demikian, tema yang ditawarkan Everything Everywhere All at Once tentunya berbeda.

Baca Juga: Kebangkitan Asia di Hollywood, Everything Everywhere All at Once Mendominasi Piala Oscar 2023

Film berdurasi kurang lebih 2 jam 20 menit in berkisah tentang perjalanan multidimensi yang dilalui Evelyn Juan Wang, karakter yang diperankan Michelle Yeoh.

Konsep rancangan film Everything Everywhere All at Once sebenarnya sudah digarap sejak 2010 lalu. Kendati demikian, hanya butuh waktu 40 hari untuk produksinya.

Sinopsis

Evelyn Juan Wang (Michelle Yeoh) merupakan seorang wanita berdarah China yang mencoba peruntungan baru dengan pindah ke Amerika Serikat bersama suaminya, Waymond Wang (Ke Huy Quan). Mereka juga sebetulnya adalah sepasang suami istri yang kawin lari.

Baca Juga: Sinopsis Everything Everywhere All At Once, Film Tema Multi Universe yang Lebih Seru dari Doctor Strange

Evelyn membuka bisnis laundry di AS, ia juga telah dikaruniai oleh seorang anak bernama Joy Wang (Stephanie Hsu). Namun setelah 20 tahun berselang, suaminya, Waymond meminta untuk bercerai.