Everything Everywhere All at Once Sabet 7 Penghargaan di Ajang Piala Oscar

PIKIRAN RAKYAT - Perhelatan bergengsi di dunia perfilman yakni Academy Awards ke-95 atau Ajang Piala Oscar 2023 telah digelar.

Penghargaan Oscar 2023 berlangsung di Dolby Theatre, Ovation Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 12 Maret 2023 bertepatan pada Senin, 13 Maret 2023 waktu Indonesia.

Seperti perhelatan tahun sebelumnya, ajang Piala Oscar tahun ini kembali melahirkan pemenang baru yang tak disangka-sangka.

Pasalnya, ilm science-fiction bertajuk Everything Everywhere All at Once yang dibintangi oleh aktris senior bertalenta, Michelle Yeoh, berhasil didapuk sebagai pembawa piala kategori paling prestise, yakni Best Picture Oscar 2023.

Michelle Yeoh sendiri memang layak meraih penghargaan di Oscar 2023 berkat kepiawaiannya dalam berakting dan seni bela diri yang ditampilkannya dalam film.

Selain itu, Everything Everywhere All at Once juga meraih kemenangan Oscar 2023 terbanyak sebanyak tujuh piala penghargaan.

Pada nominasi Oscar 2023 kali ini, Everything Everywhere All at Once muncul dalam 11 kategori nominasi dan berhasil membawa pulang 7 diantaranya.

Dilansir dari website official Oscars, berikut 7 penghargaan yang berhasil disabet film Everything Everywhere All at Once:

