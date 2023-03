Kebangkitan Asia di Hollywood, Everything Everywhere All at Once Mendominasi Piala Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT - Piala Oscar 2023 digelar pada Senin, 13 Maret 2023. Ajang penghargaan bergengsi bagi insan perfilman Hollywood ini digelar di Dolby Theater, Los Angeles, Amerika Serikat.

Perhelatan Oscar tentunya selalu membawa kejutan dan sejarah baru. Seperti pada 2020, Parasite yang merupakan film asal Korea Selatan berhasil menjadi pemenang kategori Best Picture. Dengan demikian, Parasite menjadi film Asia pertama yang membawa pulang penghargaan tersebut.

Pada tahun ini, giliran aktris Michelle Yeoh mengukir sejarah sebagai orang Asia pertama yang berhasil membawa pulang piala sebagai Best Actress in a Leading Role berkat penampilannya dalam film Everything Everywhere All at Once.

Namun tak hanya Michelle Yeoh saja yang berhasil memenangkan Piala Oscar 2023, hampir sebagiana besar orang-orang di balik film Everything Everywhere All at Once juga berhasil membopong piala pada malam itu.

Diketahui, Everything Everywhere All at Once merupakan film yang ditulis dan disutradarai oleh duo Daniel, yakni Daniel Kwan dan Daniel Scheinert, yang juga menyabet penghargaan Best Director dan Best Original Screenplay.

Film ini bercerita tentang Evelyn Quan Wang yang diperankan oleh Michelle Yeoh, seorang imigran asal China yang tengah dirundung berbagai masalah. Namun, harus menyusuri ratusan versi lain dirinya di berbagai universe.

Film ini tak hanya menampilkan penampilan terbaik dari Michelle Yeoh, tetapi juga berhasil menampilkan ragam penampilan terbaik dari para pemeran pendukungnya, dan teknis yang memikat.