Ucapkan Selamat ke Michelle Yeoh yang Menang Oscar 2023, PM Anwar Ibrahim ‘Ditagih’ Cuti oleh Warga Malaysia

PIKIRAN RAKYAT - Ajang Academy Awards ke-95 di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi panggung bagi aktor dan aktris asal Asia. Pasalnya, dalam anugerah film bergengsi tersebut, Michelle Yeoh dinobatkan sebagai Aktris Terbaik lewat film Everything Everywhere All at Once.

Tak hanya itu, film tersebut sukses meraih 7 Piala Oscar 2023 yakni untuk kategori film terbaik, sutradara terbaik, aktris terbaik, pemeran pembantu pria terbaik, pemeran pembantu perempuan terbaik, skenario asli terbaik, dan editing film terbaik.

Atas pencapaian Michelle Yeoh yang membanggakan tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengucapkan selamat kepada sang aktris melalui akun Instagram miliknya.

“Saya mengucapkan selamat kepada tokoh budayawan dan artis Tan Sri Michelle Yeoh yang dinobatkan sebagai Aktris Terbaik di Academy Awards ke-95 (Oscar 2023) atas penampilannya dalam film 'Everything Everywhere All at Once',” ujar Anwar Ibrahim pada Senin, 13 Maret 2023.

Unggahan Perdana Menteri Malaysia itu mendapat 29.687 likes dalam waktu 3 jam.

Sejumlah netizen pun turut memberikan selamat kepada Michelle Yeoh, yang merupakan aktris kelahiran Ipoh, Perak, Malaysia.

"She is amazing (dia hebat)," ujar @badgir***23.

"Big event for Malaysia. Malaysia must organise grand reception at the airport to receive her and a grand dinner to celebrate her success. All invited (Acara besar untuk Malaysia. Malaysia harus mengatur resepsi akbar di bandara untuk menerimanya dan makan malam akbar untuk merayakan kesuksesannya. Semua diundang)," ujar @jose***sy.