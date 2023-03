Link Nonton dan Sinopsis Everything Everywhere All at Once, Film Pemenang Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT – Film Everything Everywhere All at Once mencuri perhatian usai memenangi Oscar 2023 atau gelaran Academy Awards ke-95 yang diselenggarakan pada 13 Maret 2023 di Dolby Theatre, California, Amerika Serikat, simak link nonton film tersebut.

Tak tanggung-tanggung, film Everything Everywhere All at Once menyabet 7 penghargaan sekaligus hanya dalam semalam, salah satunya adalah Film Terbaik Oscar 2023. Tentu hal istimewa lainnya adalah film tersebut mendapat 11 nominasi atau terbanyak di malam itu.

Film yang disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert pun menjadi yang terbaik di ajang paling bergengsi bagi dunia perfilman negeri Paman Sam tersebut. Michelle Yeoh dan Ke Huy Quan menjadi dua di antara aktor dan aktris yang memerankannya.

Film bergenre fiksi ilmiah dan petualangan ini mengalahkan Avatar The Way of Water, The Fablemans, dan Top Gun Maverick untuk menjadi Film Terbaik. Sementara itu Michelle Yeoh menyabet Aktris Terbaik mengalahkan Michelle Williams dan Ana de Armas. Berikut daftar 7 gelar Oscar 2023 yang diraih film tersebut:

1. Film Terbaik

2. Aktris Terbaik (Michelle Yeoh, aktris Asia pertama yang meraihnya)

3. Aktor Pendukung Terbaik (Ke Huy Quan)

4. Aktris Pendukung Terbaik (Jamie Lee Curtis)

5. Sutradara Terbaik (Daniel Kwan dan Daniel Scheinert)

6. Naskah Asli Terbaik (Daniel Kwan dan Daniel Scheinert)

7. Editing Film Terbaik (Paul Rogers)

Sinopsis film Everything Everywhere All at Once

Film berdurasi 2 jam 20 menit ini mengisahkan imigran Tiongkok yang berada di Amerika Serikat bernama Evelyn Juan Wang (Michelle Yeoh). Ia dan suaminya, Waymond Wang (Ke Huy Quan) dikisahkan kawin lari ke negara tersebut dua dekade lalu dan telah memiliki anak bernama Joy Wang (Stephanie Hsu).

Sentuhan multiverse menjadi salah satu unsur cerita yang dihadirkan dalam film yang juga bernuansa drama komedi tersebut. Juan Wang sebenarnya tidak ingin bersentuhan dengan versi lain dirinya demi mencegah seseorang merusak multiverse.