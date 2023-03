Profil Michelle Yeoh, Artis Asia Pertama Peraih Piala Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT - Artis Michelle Yeoh berhasil mencetak baru di perhelatan Oscar 2023. Dia memenangkan piala Oscar 2023 kategori Aktris Terbaik melalui perannya di Everything Everywhere All at Once.

Siapa Michelle Yeoh? Michelle Yeoh adalah seorang aktris dan produser film asal Malaysia yang dikenal karena perannya dalam beberapa film terkenal seperti "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000), "Tomorrow Never Dies" (1997), dan "Memoirs of a Geisha" (2005).

Dia juga terkenal karena kemampuannya dalam seni bela diri dan aksinya di layar lebar. Selain itu, Michelle Yeoh juga terlibat dalam beberapa produksi televisi dan menjadi produser untuk beberapa film. Ia adalah salah satu dari sedikit aktris Asia yang sukses menembus pasar internasional dan mendapatkan penghargaan atas karyanya.

Michelle Yeoh lahir pada tanggal 6 Agustus 1962 di Ipoh, Malaysia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang berpendidikan dan menghargai budaya. Yeoh awalnya berlatih sebagai seorang penari balet dan memenangkan gelar Miss Malaysia pada tahun 1983 sebelum memulai karirnya di dunia hiburan.

Karir aktingnya dimulai pada tahun 1984 ketika ia membintangi sebuah serial drama televisi Malaysia. Dia kemudian berpindah ke Hong Kong dan menjadi bintang film aksi, dengan film "Yes, Madam!" (1985) sebagai debut filmnya. Michelle Yeoh kemudian terus membangun karirnya di Hong Kong dan berhasil menembus pasar internasional dengan film "Crouching Tiger, Hidden Dragon" pada tahun 2000.

Selama kariernya, Michelle Yeoh telah menerima berbagai penghargaan atas karyanya. Dia telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan bergengsi seperti BAFTA dan Golden Globe Awards. Pada tahun 2018, dia mendapatkan penghargaan Darjah Seri Paduka Mahkota Perak (SPMP) dari Yang di-Pertuan Agong Malaysia atas kontribusinya dalam dunia hiburan.

Selain menjadi artis dan produser film, Michelle Yeoh juga aktif dalam beberapa organisasi sosial dan amal. Dia adalah seorang duta besar PBB untuk Pembangunan Milenium dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan perempuan di seluruh dunia.