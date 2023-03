5 Hal yang Bikin Sakit Hati di Konser BLACKPINK Day 1 Versi Netizen

PIKIRAN RAKYAT - Grup Kpop BLACKPINK yang beranggotakan Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo telah menyapa penggemar mereka, BLINK, di Jakarta pada 11-12 Maret 2023 dengan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Konser bertajuk BLACKPINK WORLD TOUR BORN PINK itu dibuka oleh lagu hit mereka berjudul How You Like That. Penampilan mereka membuat BLINK berteriak antusias dan ikut menyanyikan lirik lagu tersebut dengan semangat.

Namun, di balik kebahagiaan BLACKPINK menyapa BLINK Indonesia. Salah satu BLINK yang diketahui bernama Ulfa Al Hanif membagikan beberapa hal yang bikin sakit hati di konser BLACKPINK day pertama.

Berikut 5 Hal yang bikin sakit hati di konser BLACKPINK: