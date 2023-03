Borong Penghargaan di Oscar 2023, Berikut Film Netflix yang Berhasil Sabet Piala Tahun Ini

PIKIRAN RAKYAT – Platform streaming Netflix berhasil mencatatkan kemenangan besar pada ajang Academy Awards ke-95 dengan menyabet banyak penghargaan termasuk Oscar film fitur internasional untuk ‘All Quiet on the Westren Front’ dan film fitur animasi berjudul ‘Guillermo de Toro’s Pinocchio’. Secara keseluruhan Netflix memenangkan enam piala Oscar 2023 dari total 16 nominasi.

Diketahui, film besutan Edward Beger yang berjudul All Quiet on the Westren Front tersebut dinominasikan untuk sembilan kategori.

Empat di antaranya meraih penghargaan yakni Film Fitur Internasional terbaik, Sinematografi (James Friend), Desain Produksi (Ernestine Hipper, M. Goldbeck) dan untuk kategori Original Score (Volker Bertelmann).

Menurut laporan Variety, film yang mengambil inspirasi latar akhir masa Perang Dunia I itu sebelumnya juga telah mondominasi pada ajang BAFTA Awards yang diselenggarakan di Inggris Raya dengan meraih 7 kemenangan yaitu film terbaik, sutradara terbaik, skenario adaptasi, original score, sinematografi, tata suara, dan film non-bahasa Inggris.

Baca Juga: Teori Konspirasi Cocomelon: Serial Anak-anak Menakutkan Diambil dari Kisah Pembunuhan Keji



Sementara untuk film yang diproduksi Neftlix lainnya, Guillermo de Toro’s Pinocchio yang disutradarai oleh Del Toro, berhasil mengalahkan empat pesaing lainnya dalam kategori film fitur animasi, yakni The Sea Beast (dari Netflix), Turning Red (Disney Pixar), Marcel the Shell With Soes On (A24), dan Puss in Boots: The Last Wish (Universal DreamWorks Animation).



Guillermo de Toro’s Pinocchio merupakan film fantasi musikal animasi stop-motion yang terinspirasi dari karya novel legendaris asal Italia berjudul ‘The Adventures of Pinocchio’ yang terbit pada 1883 karangan Carlo Collodi, yang seluruh desainnya diambil dari buku bergambar karya Gris Grimly.

Netflix juga membawa satu penghargaan lainnya untuk kategori film pendek dokumenter terbaik di Oscar 2023 yaitu The Elephant Whisperes yang disutradarai oleh Kartiki Gonsalves yang diproduksi pada Desember 2022.

Film dokumenter ini menceritakan Bellie dan Bomman, pasangan pribumi yang berada di India Selatan, yang mengabadikan seluruh hidup mereka untuk merawat bayi gajah yatim-piatu bernama Raghu.***