Review Guillermo del Toro's Pinocchio, Film Animasi Terbaik Oscar 2023: Perang dan Kesedihan Seorang Ayah

PIKIRAN RAKYAT - Tangan dingin sutradara asal Meksiko, Guillermo del Toro berhasil membuat film boneka kayu Pinocchio berhasil memenangkan Piala Oscar 2023. Film klasik berlatar Perang Dunia I di Italia ini menjadi lebih segar bagi penonton usai digarap secara stop-motion oleh sang sutradara.

Film Guillermo del Toro's Pinocchio ini terinspirasi dari novel Italia tahun 1883 karya Carlo Collodi yang berjudul The Adventures of Pinocchio. Bagi Guillermo, kisah boneka kayu ini menjadi objek menarik karena kisahnya abadi dan tak lekang oleh waktu. Selain itu, ada sisi gelap kekejaman perang yang meninggalkan kepedihan mendalam.

Guillermo sukses membuat kisah dongeng fantasi Pinocchio menjadi film yang sama sekali berbeda, dengan tayangan visual yang memukau, tetapi tetap mempertahankan cerita aslinya. Hal ini membuat Guillermo del Toro's Pinocchio mampu menyisihkan film populer lainnya yakni Marcel the Shell With Shoes On dari A24 dan Turning Red dari Walt Disney Co.

Film Guillermo del Toro's Pinocchio berhasil memenangkan penghargaan kategori film fitur animasi terbaik pada Piala Oscar 2023 yang berlangsung di Dolby Theatre, Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 12 Maret 2023 waktu setempat.

"Animasi adalah sinema, animasi bukan genre, animasi siap untuk ke tahap berikutnya," ujar Guillermo del Toro saat di atas panggung Dolby Theatre.

Seperti diketahui, kisah Guillermo del Toro's Pinocchio mengambil latar belakang Perang Dunia I. Kekejaman perang membuat seorang pengrajin kayu bernama Geppetto harus menerima kenyataan kehilangan sang anak, Carlo, karena serangan dari pasukan Austria-Hungaria.

Dalam kesepiannya meratapi kepergian sang anak, Geppetto kerap menghabiskan waktunya di makam Carlo. Hingga suatu ketika, dia menebang kayu pinus untuk membuat kerajinan. Tanpa Geppetto sadari, kayu pinus yang ditebangnya menjadi tempat tinggal seekor belalang yang bisa berbicara bernama Sebastian.

