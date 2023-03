Jimmy Kimmel Sindir Will Smith di Oscar 2023: Jika Ada Kekerasan, Kamu Dapat Penghargaan Aktor Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - Jimmy Kimmel dipercaya menjadi pembawa acara Oscar 2023. Acara yang digelar di Dolby Theater, Los Angeles, itu terselip lelucon sindiran dari Jimmy Kimmel ketika membuka acara tersebut.

Dalam pernyataannya, Jimmy Kimmel menyinggung soal insiden Will Smith menampar Chris Rock di Oscar 2022 lalu. Presenter 55 tahun itu mengatakan bahwa dia ingin perhelatan Oscar 2023 berjalan aman.

"Lima aktor Irlandia dinominasikan malam ini, yang berarti peluang pertarungan semakin meningkat," kata Jimmy Kimmel.

"Kami memiliki kebijakan yang ketat. Jika ada orang di teater ini yang melakukan kekerasan selama pertunjukan. Anda akan dianugerahi Oscar untuk aktor terbaik dan diizinkan pidato selama 19 menit," katanya.

Lebih lanjut, Jimmy Kimmel memberikan nasihat pada penonton agar tidak berlebihan menanggapi candaan yang dilontarkan olehnya. "Jika kau marah pada sebuah candaan dan memutuskan untuk bertindak maka itu akan membuat suasana semakin sulit," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Variety.

Baca Juga: Piala Oscar 2023: Jimmy Kimmel Roasting Will Smith, Ungkit Insiden Tampar Chris Rock

Tragedi Will Smith Tampar Chris Rock

Nama Will Smith dan Chris Rock menjadi Trending di Twitter pada Senin 28 Maret 2022 waktu Indonesia karena insiden di panggung Oscar 2022.

Will Smith mendadak memukul wajah Chris Rock yang tengah membaca kategori Best Documentary (Feature). Saat berdiri membacakan kategori tersebut, Chris Rock diketahui menjadikan istri Will Smith, Jada Pinkett sebagai bahan lelucon.

Awalnya Will Smith tertawa mendengar lelucon Chris Rock, namun tiba-tiba ia naik ke atas panggung Oscar 2022. Will Smith yang terlihat tidak terima langsung memukul Chris Rock di atas panggung Oscar 2022 tanpa sensor. Setelah memukul Chris Rock, Will Smith pun terlihat berteriak seolah membela istrinya. "VIA JAPANESSE TELEVISION: Momen Legend tanpa sensor antara Will Smith dan Chris Rock," kata @bubbaprog.