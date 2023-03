Piala Oscar 2023: Jimmy Kimmel Roasting Will Smith, Ungkit Insiden Tampar Chris Rock

PIKIRAN RAKYAT – Pembawa acara televisi Amerika Serikat, Jimmy Kimmel, didapuk menjadi host Academy Awards atau Piala Oscar 2023. Dalam acara itu, Jimmy Kimmel yang mengisi suara karakter Ted Templeton dalam animasi film The Boss Baby: Family Business itu meledek (roasting)­ Will Smith. Dia mengungkit insiden di Piala Oscar 2022 ketika Will Smith menampar Chris Rock.

“Lima aktor Irlandia dinominasikan malam ini, yang berarti peluang perkelahian semakin meningkat,” sebut Jimmy Kimmel berseloroh, merujuk pada insiden perkelahian Will Smith dan Chris Rock tahun lalu.

“Kami ingin kalian bersenang-senang, merasa aman, dan yang terpenting, kita semua ingin saya selamat,” kata Kimmel.

“Jadi, kami memiliki kebijakan ketat. Jika ada orang di dalam teater ini melakukan tindakan kekerasan kapan saja selama pertunjukan, orang itu akan dianugerahi Oscar untuk aktor terbaik dan diizinkan memberikan pidato selama 19 menit. Tapi serius, akademi memiliki tim yang khusus menangani kondisi krisis. Jika ada yang tidak terduga atau kekerasan terjadi selama pertunjukan, duduklah di sana dan jangan melakukan apa-apa, atau bahkan mungkin bisa memberikan si penyerang pelukan," sebut Jimmy Kimmel, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Variety.

“Dan jika ada di antara Anda yang marah dengan lelucon saya dan memutuskan untuk naik ke panggung, itu tidak akan mudah," kata Jimmy Kimmel yang kemudian menyebut dua aktor laga di antara peserta Academy Awards seperti Michael B. Jordan yang pernah berperan sebagai petinju dalam Film Creed dan Michelle Yeoh, aktris asal Malaysia, yang dikenal sering berperan sebagai petarung wanita dalam sejumlah filmnya.

Pada Academy Awards 2022, para penonton terkejut karena Will Smith tiba-tiba naik ke panggung dan langsung menampar Chris Rock yang saat itu menjadi pembawa acara.

Will Smith tidak terima dengan candaan Chris Rock yang menyinggung Jada Pinkett Smith, istri Will Smith, yang saat itu hadir dengan kepala botak usai didiagnosis menderita Alopecia.

Will Smith merebut mic Chris Rock dan langsung mengungkapkan kemarahannya di depan para penonton. “Jauhkan nama istri saya dari mulutmu!” kata Will Smith kepada Chris Rock pada 27 Maret 2022 malam waktu setempat.

