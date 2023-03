Cetak Sejarah, Michelle Yeoh Jadi Aktris Utama Terbaik Versi Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT - Bintang film Everything Everywhere All at Once, Michelle Yeoh berhasil menjadi artis Asia pertama yang memenangkan penghargaan kategori Aktris Utama Terbaik versi Oscar 2023.

Di atas panggung, Michelle Yeoh memberikan sambutan setelah memenangkan penghargaan tersebut. Kata Michelle Yeoh, ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. "Untuk semua anak laki-laki dan perempuan seperti saya yang menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan. Ini adalah bukti bahwa mimpi menjadi kenyataan," kata Michelle Yeoh di atas panggung.

Dalam film Everything Everywhere All at Once yang disutradarai Daniel Scheinert, Michelle Yeoh berperan sebagai Evelyn Wang yang merupakan seorang wanita paruh baya pemilik usaha laundry. Saat audit oleh IRS, dia harus terhubung dengan versi dirinya dari alam semesta paralel untuk mencegah kehancuran.

Michelle Yeoh mendedikasikan penghargaan tersebut kepada ibunya dan semua ibu di dunia yang disebut sebagai pahlawan. "Mereka benar-benar pahlawan super. Tanpa mereka, tidak seorang pun dari kita akan berada di sini, malam ini," ucapnya.

Dalam kategori penghargaan tersebut, Michelle Yeoh mengalahkan Cate Blanchett dari Tar, Michelle Williams dari The Fabelmas, Andrea Riseborough dari To Leslie, dan Ana de Armas dari Blinde.

Di Oscar 2023, Michelle Yeoh merupakan wanita Asis ketiga setelah Yuh Jung Youn dan Menari dan Miyoshi Umeki dari Sayonara. Namun dia menjadi yang pertama berhasil memenangkan penghargaan sebagai Aktris Utama Terbaik.

"Terima kasih kepada Academy Awards. Ini adalah sejarah," tutur Michelle Yeoh dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Variety.

Siapa Michelle Yeoh?

Michelle Yeoh adalah seorang aktris dan produser asal Malaysia, lahir pada tanggal 6 Agustus 1962. Ia memulai karir aktingnya pada tahun 1980-an di Hong Kong, di mana ia membintangi beberapa film aksi. Ia kemudian meraih pengakuan internasional atas perannya dalam film James Bond tahun 1997, "Tomorrow Never Dies," di mana ia memerankan karakter Wai Lin.