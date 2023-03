Michael B. Jordan Besarkan Hati Angela Basset, usai Kalah dari Jamie Lee Curtis dalam Piala Oscar

PIKIRAN RAKYAT – Seolah ingin membesarkan hati Angela Basset, aktris pemeran Ratu Ramonda dalam film “Wakanda Forever”, Michael B. Jordan dan Jonathan Majors melontarkan kalimat singkat penuh makna.

Ditujukan kepada Angela Bassett yang duduk di bangku audiens, lawan main di film "Creed III" itu meluangkan waktu sejenak menyapanya sebelum memberikan penghargaan untuk kategori sinematografi terbaik.

Sebelumnya ramai diberitakan, wajah stoik atau tabah yang ditunjukkan Basset ketika kalah dari bintang "Everything Everywhere All at Once" Jamie Lee Curtis, sebagai aktris pendukung terbaik di Oscar 2023.

Ekspresi Basset disebut-sebut berusaha terlihat legowo mendapati bukan namanya yang dipanggil untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan tersebut.

"Hai Bibi!" kata Jordan, yang uniknya sama persis dengan dialognya untuk karakter Basset, dalam film "Black Panther" pertama di tahun 2018.

Dalam adegan yang dimaksud, peran yang Jordan mainkan, Erik Killmonger saat itu sedang memperkenalkan diri dengan sikap pongah di hadapan Ratu Ramonda yang diperankan Basset.

Majors lalu menimpali, bersama-sama melontarkan ungkapan cinta untuk Basset. "Kami mencintaimu!”

Majors dan Basset merupakan alumni Yale School of Drama. Pria itu juga pernah bekerja satu layar bersama suami Basset, Courtney B. Vance di "Lovecraft Country" HBO.