Hadiri Oscar 2023, Rihanna Pamer Baby Bump dengan Inner Transparan

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Rihanna mencuri perhatian publik saat hadir dalam ajang Oscar 2023 pada Senin, 13 Maret 2023. Pelantun lagu Umberella ini tampil menawan di atas karpet merah Teater Dolby Los Angeles dengan baby bump, serta balutan gaun hitam dan inner transparan.

Penyanyi yang akrab disapa Riri ini merias wajahnya dengan eye shadow perak penuh kilau, pipi merona, dan bibir yang dipulas warna merah cerah. Tatanan rambut bermodel sanggul runcing membuat penampilannya semakin memikat.

Seperti yang diketahui, Riri mengumumkan kehamilan keduanya dengan sang kekasih, A$AP Rocky saat tampil dalam pertunjukan Super Bowl Halftime Show.

Di Oscar 2023, dia membawakan lagu Lift Me Up yang merupakan lagu comeback setelah enam tahun sekaligus soundtrack dari film Black Panther: Wakanda Forever. Lagu ini masuk dalam nominasi soundtrack terbaik di ajang penghargaan bergengsi tersebut, setelah lebih dulu meraih penghargaan Golden Globes.

Selain Lift Me Up, ada pula lagu Hold My Hand dari Top Gun: Maverick milik Lady Gaga yang juga masuk nominasi.

Menurut sutradara Black Panther, Ryan Coogler, Rihanna tak hanya menjadikan lagu Lift Me Up sebagai penghormatan untuk mendiang Chadwick Boseman, melainkan jadi cerminan pengalamannya sebagai orangtua.

"Ini adalah pengalamannya dengan rasa kehilangan dan sekarang dia menjadi seorang ibu. Dia menjadi sosok baru sekarang. Orang tua mengubah anda menjadi seseorang diri anda. Saya mendengarnya dalam suaranya. Itu Rihanna, tapi dengan sosok Rihanna yang baru," kata Coogler.