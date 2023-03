Daftar Lengkap Nominasi Piala Oscar 2023, Ada Film Avatar 2 hingga Everything Everywhere All at Once

PIKIRAN RAKYAT - Perhelatan penghargaan bergengsi, Piala Oscar 2023 digelar pada Senin, 13 Maret 2023.

Bertempat di Dolby Theatre, Ovation Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat, sejumlah bintang dipastikan akan ikut membacakan nominasi dan peraih Piala Oscar 2020.

Lantas siapa saja aktor hingga film, dan orang-orang di balik layar yang berhasil masuk ke dalam nominasi penghargaan Piala Oscar 2023?

Berikut daftar nominasi penghargaan Piala Oscar 2023 seperti yang telah Pikiran-Rakyat.com untuk Anda.

Nominasi Penghargaan Piala Oscar 2023

Film Terbaik:

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”