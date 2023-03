Lika-liku Karier Ke Huy Quan di Hollywood: Aktor Terlupakan yang Kini Bawa Pulang Piala Oscar 2023

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Ke Huy Quan menyabet penghargaan Best Actor in Supporting Role dalam ajang Oscar 2023 berkat perannya dalam film Everything Everywhere All at Once.

Bagi Ke Huy Quan, kemenangan ini menjadi momen yang paling berharga. Sebab, dia diketahui sudah lama tak berkecimpung di dunia seni peran, terutama Hollywood, selama bertahun-tahun.

Bahkan saat namanya dipanggil sebagai pemenang, seluruh penonton dan pengisi acara Oscar 2023 memberinya tepuk tangan yang meriah.

Aktor berusia 51 tahun ini sempat menangis karena tak menyangka berhasil memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Dia pun berterima kasih kepada sang ibunda, mengingat perjalanannya ke Amerika Serikat tidaklah mudah.

"Bu, aku baru saja memenangkan Oscar!" ujar Key Huy Quan.

Ia bercerita, sebelum meninggalkan Vietnam, Ke Huy Quan bersama orangtuanya sempat tinggal di kamp pengungsian. Keluarganya memutuskan untuk pergi ke Negeri Paman Sam dengan menggunakan perahu.

“Perjalanan saya dimulai dengan perahu. Saya menghabiskan satu tahun di kamp pengungsian. Dan entah bagaimana, saya berakhir di sini di panggung terbesar Hollywood."

“Mereka bilang cerita seperti ini hanya terjadi di film. Saya tidak percaya itu terjadi pada saya. Ini, ini adalah impian Amerika!” ujar Key Huan Quan sebagaimana dikutip dari Variety pada Senin, 13 Maret 2023.