Jamie Lee Curtis Menang Piala Oscar, Netizen Protes Ungkit Nama Stephanie Hsu dan Angela Basset

PIKIRAN RAKYAT – Kemenangan Jamie Lee Curtis di ajang Piala Oscar menjadi perdebatan panjang di internet. Pertama kali kantongi Oscar untuk kategori aktris pendukung terbaik dalam film berjudul “Everything Everywhere All at Once”, Curtis mendapat reaksi yang tidak diduga-duga.

Bersama dengan Jamie, nominasi aktris pendukung terbaik pada Oscar 2023 antara lain pemeran ratu di film “Black Panther: Wakanda Forever” Angela Bassett, pemeran Joy Wang alias Jobu Topaki di “Everything Everywhere All at Once” Stephanie Hsu, aktris “The Banshees of Inisherin” Kerry Condon serta aktris “The Whale” Hong Chau.

Alih-alih merayakan kemenangan Jamie Lee Curtis, penikmat film mancanegara justru melayangkan berbagai macam protes di internet. Khususnya di platform Twitter, Curtis disebut-sebut tak lebih layak mendapatkan piala tersebut dari pada Stephanie Hsu atau Angela Bassett.

“Tentu saja #Oscar lebih menghargai akting biasa orang kulit putih (rasis), karena mana mungkin Jamie Lee Curtis memberikan penampilan lebih baik dibandingkan dengan Stephanie Hsu atau Angela Bassett?” kata akun @meradceu di Twitter, dilihat Senin, 13 Maret 2023.

“Saya benar-benar sangat marah kali ini, Stephanie Hsu betulan DIRAMPOK, tidak mungkin kalian menonton “Everything Everywhere All at Once” lalu memutuskan JAMIE LEE CURTIS entah bagaimana menonjol dari film itu. Saya sangat marah, dia sama sekali TIDAK pantas mendapatkannya,” ucap akun @sitcomabed.

Kendati menuai kontroversi, Stephanie Hsu yang digadang-gadang lebih cocok memenangkan nominasi tersebut justru melakukan selebrasi atas kemenangan Jamie Lee Curtis. Dia berteriak heboh sambil berdiri saat host memanggil nama Curtis untuk naik panggung.

Pun begitu sutradara "Halloween" John Carpenter, sebagai salah satu orang pertama yang memberi selamat kepada Curtis. "Selamat Jamie Lee! Kamu adalah bintangnya!” katanya lewat Twitter.