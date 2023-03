Momen Emosional Ke Huy Quan Bawa Piala Oscar 2023: Saya Hampir Menyerah pada Mimpi Ini

PIKIRAN RAKYAT - Ke Huy Quan mendapat penghargaan Oscar 2023 untuk kategori Aktor Pendukung Terbaik lewat film Everything Everywhere All at Once. Momen Quan naik ke atas panggung Oscar tampak emosional.

Setelah namanya dipanggil, Quan naik ke atas panggung. Sembari memegang piala Oscar, dia berkata kepada ibunya yang sedang menonton di rumah.

"Ibu, aku baru saja menenangi Oscar," katanya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Variety pada Senin, 13 Maret 2023.

Ke Huy Quan yang dikenal sebagai aktor cilik mengaku pernah menyerah dengan mimpinya sebagai aktor besar.

"Mimpi adalah sesuatu yang kamu percayai, saya hampir menyerah pada mimpi itu," katanya saat memberikan ucapan terima kasih kepada hadirin di acara tersebut.

Kini, karena tak menyerah pada mimpinya Quan menjadi aktor kelahiran Vietnam pertama yang memenangkan Oscar untuk peran akting dan akan tercatat dalam sejarah sebagai pelopor.

"Perjalanan saya dimulai dengan perahu. Saya menghabiskan satu tahun di kamp pengungsi. Dan entah bagaimana, saya berakhir di sini di panggung terbesar Hollywood," katanya sambil menangis.

Quan pernah membintangi Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) dan tampil di The Goonies (1985).