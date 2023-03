Sinopsis Film 2012, Ramalan Akhir Kehidupan Umat Manusia di Bumi

PIKIRAN RAKYAT - Film 2012 bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Senin, 13 Maret 2023.

Film ini menceritakan mengenai bencana kiamat yang menjadi akhir dari dunia. Dengan genre fiksi ilmiah, film 2012 dirilis pada 13 November 2009.

Visual film 2012 yang begitu nyata menjadikan sutradara Roland Emmerich menuai pujian publik dan masuk dalam deretan karya bergenre fiksi ilmiah tentang bencana alam.

Roland mempercayakan film 2012 dibintangi aktor besar Hollywood, John Cusack sebagai Jackson Curtis, Thandiwe Newton sebagai Laura Wilson, Chiwetel Ejiofor sebagai Adrian Helmsley serta Amanda Peet sebagai Kate Curtis, Liam James sebagai Noah Curtis.

Film ini pernah mendapatkan kemenangan di beberapa penghargaan perfilman. Seperti di Max Movie Awards 2010 Korea Selatan, film ini juga memenangkan kategori Best Trailer. Di Satellite Awards 2009 memenangi kategori Best Sound dan Best Visual Effects.

Situs IMDb menempatkan film 2012 dengan rating 5,8 dari 10 melalui 357.857 ulasan. Pendapatannya di seluruh dunia mencapai lebih dari 791 juta dolar AS.

Sinopsis Film 2012

Film 2012 menceritakan tentang geologis Amerika Serikat bernama Adrian Helmsley. Suatu kali dia bertemu Satnam Tsurutani yang ahli astrofisika dari India.

