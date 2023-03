Sinopsis Film The Last Day on Mars: Liev Schreiber Terjebak dalam Misi Luar Angkasa

PIKIRAN RAKYAT - Film The Last Day on Mars bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Senin, 13 Maret 2023.

Film The Last Days on Mars berdurasi 1 jam dan 38 menit, dirilis pada 19 September 2013 di Inggris. Film The Last Days on Mars dibintangi Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai dan sejumlah pemain lainnya.

The Last Days on Mars merupakan film produksi bersama antara Irlandia dan Inggris. Selama masa tayangnya, film ini berhasil meraup 187.191 dolar AS di seluruh dunia.

Situs agregator ulasan Rotten Tomatoes memberi film ini rating persetujuan 18 persen dengan skor rata-rata 4,7/10 dan skor versi penonton 25 persen.

Sementara situs IMDb memberikan film The Last Days on Mars skor 5,5/10 berdasarkan 35.316 penilaian.

Sinopsis Film The Last Day on Mars

Pada hari terakhir dari misi berawak pertama ke Mars, seorang anggota kru Tantalus Base, Marko Petrović (Goran Kostić) yakin dia telah membuat penemuan bersejarah.

Petrović telah menemukan sampel yang mungkin menunjukkan adanya kehidupan di planet ini, yakni bukti fosil kehidupan bakteri.

