Bukan Cuma The Glory, Berikut 3 Drama Korea Populer yang Dibintangi Lee Do Hyun

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Korea Selatan, Lee Do Hyun, kembali menarik perhatian publik dengan aktingnya sebagai Joo Yeo Jeong dalam Drama Korea berjudul The Glory. Perannya yang membantu Moon Dong Eun untuk membalaskan dendam pun membuat mata penonton tertuju padanya. Sosok Moon Dong Eun dalam drama tersebut diperankan oleh artis Song Hye Kyo.

Selain The Glory, Lee Do Hyun telah membintangi sejumlah Drama Korea lain yang tak kalah menarik untuk ditonton, terlebih saat akhir pekan tiba. Salah satu Drama Korea yang dibintangi Lee Do Hyun dan membuat namanya kian dikenal adalah Hotel Del Luna yang tayang pada tahun 2019.

Dalam drama tersebut, Lee Do Hyun berperan sebagai Go Choeng Myung yang diceritakan sebagai cinta pertama Jang Man Wol (diperankan oleh IU) pada ribuan tahun lalu. Lantaran perannya tersebut, Lee Do Hyun pun mendapatkan sebutan dari penggemarnya di Indonesia, yaitu mas kunang-kunang.

Hotel Del Luna diketahui menjadi salah satu Drama Korea yang memiliki rating tertinggi di televisi kabel. Lantas, apa saja Drama Korea lainnya yang telah dibintangi oleh Lee Do Hyun dan memiliki cerita yang tak kalah menarik? Berikut rinciannya sebagaimana dirangkum Pikiran-Rakyat.com:

1. Sweet Home (2020)

Sweet Home merupakan serial yang diadaptasi dari webtoon. Sweet Home pun menjadi salah satu serial favorit publik yang mengisahkan tentang bertahan hidup.

Serial yang satu ini menceritakan soal situasi sebuah negara yang tengah terkena wabah atau virus yang berkaitan dengan monster. Berlatar belakang di sebuah gedung rumah susun, serial yang satu ini pun berhasil membuat penontonnya tegang sekaligus penasaran.

Dalam serial tersebut, Lee Do Hyun berperan sebagai mahasiswa kedokteran yang pemberani dalam menghadapi situasi, dan tinggal di salah satu kamar di gedung tersebut.

2. 18 Again (2020)

Lee Do Hyun dalam drama tersebut berperan sebagai Hong Dae Young saat masih muda. Drama Korea tersebut menceritakan Hong Dae Young yang tiba-tiba kembali menjadi muda dan menjalani masa SMA-nya.