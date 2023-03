Serba-serbi Konser BLACKPINK Hari Pertama di Jakarta: Tali Baju Rose Hampir Lepas hingga Kejutan dari Krunk

PIKIRAN RAKYAT - Girl group asal Korea Selatan, BLACKPINK akhirnya menggebrak panggung Jakarta lewat tur dunia bertajuk Born Pink Tour. Konser tersebut digelar selama dua hari, tepatnya pada 11-12 Maret 2023.

Girl group yang beranggotakan Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo ini tengah naik daun. Tak heran, para penggemar memadati area konser untuk menyaksikan langsung penampilan mereka.

Selama konser hari pertama pada Sabtu, 11 Maret 2023 kemarin, banyak hal-hal menarik yang terjadi. Mulai dari hadirnya Krunk hingga para member BLACKPINK yang terkejut dengan cuaca panas di Jakarta.

Dirangkum dari Antara, berikut serba-serbi konser BLACKPINK hari pertama di Jakarta:

Lautan Pink di Gelora Bung Karno

Menyambut kehadiran BLACKPINK, Stadion Gelora Bung Karno bak menjadi lautan pink.

Bahkan lautan pink itu sudah terlihat sehari sebelum konser dimulai.

Krunk Beri Kejutan untuk BLINK

Krunk adalah nama maskot dari agensi yang menaungi BLACKPINK, YG Entertainment. Beruang berbulu biru itu hadir memberi kejutan kepada para BLINK sebelum konser dimulai.

Di tengah teriknya matahari dan panas udara Jakarta, Krunk masih dengan semangat berjoget bersama para BLINK, dengan diiringi beberapa lagu milik BLACKPINK seperti How You Like That dan Shut Down.