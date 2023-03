Gemuruh Penggemar Sambut Secondhand Serenade di Now Playing Festival 2023

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Amerika Serikat, Secondhand Serenade ikut merayakan acara Now Playing Festival 2023 pada Sabtu, 11 Mei 2023. Acara musik tahunan yang digelar di Lapangan Pussenif Bandung ini menghadirkan banyak musisi lintas genre, salah satunya Secondhand Serenade.

Dalam acara Now Playing Festival 2023, Secondhand Serenade yang dipimpin vokalis John Vesely ini menyanyikan beberapa lagu andalannya, di antaranya Maybe, Broken, Awalw, dan Fall For You. Acara berlangsung sangat meriah, acara diramaikan oleh suara penonton yang memadati venue acara.

Secondhand Serenade mulai menyapa penggemar Indonesia. Dalam pernyataannya, John Vesely sangat tersanjung bisa diundang dan hadir di tengah para penggemarnya, dia juga mempersembahkan lagu spesial untuk para penggemar yang menonton.

"Hallo Bandung, thank you for coming (terima kasih sudah datang)," kata John Vesely di atas panggung Now Playing Festival 2023.

John Vesely juga menyiggung cuaca di Bandung yang menurutnya sangat bahkan. Terlihat di bawah panggung, keringat John Vesely terus bercucuran ketika bernyanyi "Its very hot (di sini sangat panas)," kata John Vesely sambil meneguk air mineral.

Pikiran-Rakyat.com berkesempatan mewawancarai salah satu penonton Now Playing Festival 2023, Agit mengaku sangat tidak menyangka acara musik tersebut bisa menghadirkan band Amerika Serikat, Secondhand Serenade.

"Nggak nyangka ya bakal ada Secondhand Serenade, band jaman sekolah dulu. Akhirnya bisa kesampean lihat dia langsung," ujar Agit saat diwawancarai di Lapangan Pussenif, Bandung.

Tahun ini, acara yang digagas oleh Promotor Nada Promotama tersebut digelar selama 6 hari dalam 2 minggu yakni, 3, 4, 5 Maret, dan 10, 11, 12 Maret 2023 di Lapangan Pussenif Bandung.