Link Streaming The Starry Love Episode 1-40, Saksikan Akhir Romansa Ye Tan dan Qing Kui

PIKIRAN RAKYAT - The Starry Love banyak diperbincangkan para pencinta drama China dan menjadi salah satu serial terpopuler pada tahun 2023. Serial fantasi romance ini dibintangi para artis papan atas, seperti Chen Xing Xu, Landy Li, Luke Chen, dan He Xuan Lin.

The Starry Love yang memiliki total 40 episode ini telah tayang perdana pada 16 Februari 2023 lalu dan tamat pada Sabtu, 11 Maret 2023.

Diadaptasi dari novel bertajuk Xing Luo Ning Cheng Tang karya Yi Du Jun Hua, The Starry Love merupakan bagian ketiga dari The Honey Trilogy setelah drama Ashes of Love dan Skate Into Love.

Serial garapan sutradara Chu Yu Bun ini mengisahkan pernikahan yang tertukar di antara dua putri kembar yang lahir dari seorang ratu dari suku manusia.

Drama China The Starry Love ditulis oleh Ma Jia dan tayang di aplikasi Youku. Serial ini juga bisa disaksikan melalui link streaming yang tersedia di akhir artikel.

Sinopsis The Starry Love

Drama China The Starry Love mengisahkan dua anak perempuan kembar bernama Qing Kui (diperankan He Xuan Lin) dan Ye Tan (diperankan Landy Li), yang dilahirkan dari seorang ratu dari suku manusia.

Meski terlahir kembar, kedua putri itu memiliki karakter yang sangat berbeda. Sang kakak, Putri Qing Kui dikenal lembut dan baik hati sehingga dihormati oleh seluruh suku. Dia juga akan dijodohkan dengan pangeran surga.

