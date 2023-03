Konser BLACKPINK Diamankan 1.022 Personel Polri, Simak Bocoran Lagu-Lagu yang Akan Ditampilkan

PIKIRAN RAKYAT – Polri menyiapkan 1.022 personel untuk mengamankan konser BLACKPINK yang akan digelar selama dua hari, yakni Sabtu, 11 Maret 2023 dan Minggu 12, Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Total 1.022 personel pengamanan konser BLACKPINK,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dilansir Pikiran-rakyat.com dari PMJ News.

Adapun ribuan personel yang dikerahkan untuk berjaga dalam konser BLACKPINK tersebut terdiri dari 932 personel Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, 30 personel TNI, serta 60 personel dari Pemda.

Sukses menggelar konser di Bangkok, girl group asal Korea Selatan itu akan melangsungkan konsernya di Jakarta selama dua hari berturut-turut. Konser yang bertajuk Born Pink World Tour itu dijadwalkan berlangsung pada hari pertama pukul 19.00 WIB dan pada hari berikutnya akan mulai pukul 18.30 WIB.

Sementara itu menjelang konser, sejumlah atribut bertemakan BLACKPINK mulai ramai ditawarkan kepada para fans yang melakukan penukaran tiket konser pada Kamis, 9 Maret 2023 di Kawasan Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Konser yang akan digelar di Jakarta tersebut merupakan bagian dari BLACKPINK World Tour (Born Pink) yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan pada 15-16 Oktober 2022 lalu dan berlanjut ke berbagai negara lainnya, di antaranya adalah Singapura, Bangkok, dan Indonesia.

Dipromotori oleh iME Indonesia, grup dari agensi YG Entertainment diprediksi akan membawakan lagu andalan mereka saat konser, seperti How You Like That, Pretty Savage, Whistle (versi pendek), Don’t Know What to Do, dan Lovesick Girls.