Jelang Konser BLACKPINK di GBK Jakarta, Polisi Beri Imbauan untuk Pengguna Jalan

PIKIRAN RAKYAT – BLACKPINK akan menggelar konser bertajuk BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta selama dua hari, yaitu pada hari ini, Sabtu, 11 Maret 2023 dan Minggu, 12 Maret 2023.

“BLINKs Get Ready!!! The Girls will be back with “BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA” on 11 Mar’23 7PM and 12 Mar’23 6.30PM at Gelora Bung Karno Main Stadium,” kata Instagram @ime_indonesia, dikutip pada Sabtu, 11 Maret 2023.

Oleh karena adanya konser grup idola asal Korea Selatan tersebut, pihak kepolisian pun mengeluarkan himbauan untuk masyarakat yang hendak melewati jalan di sekitar lokasi konser. Polisi meminta agar masyarakat menghindari jalan di sekitar GBK mulai pukul 13.00 WIB hingga 23.00 WIB.

“Info lalu lintas : Hari Sabtu dan Minggu 11-12 Maret 2023 pukul 13.00-23.00 diimbau kepada pengguna jalan, agar menghindari jalan seputaran GBK dikarenakan ada Kegiatan Konser Musik,” ujar kepolisian dalan Twitter @TMCPoldaMetro.

Baca Juga: Jatuh ke Lubang yang Sama, Ammar Zoni Tak Hanya Sampaikan Permintaan Maaf

Selain itu, kepolisian juga memberikan pesan untuk penonton konser. Polisi meminta agar penonton konser dapat datang ke lokasi konser BLACKPINK dengan menggunakan transportasi umum.

“Untuk penonton konser musik agar gunakan moda transportasi umum, GBK parkir sangat terbatas,” ucapnya.

Berikut rundown lengkap konser BLACKPINK pada hari pertama dan hari kedua sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com.

Hari pertama