Rilis Lagu Mung Titipane, Via Vallen Bantah Tuduhan Settingan atas Pembakaran Mobilnya

PIKIRAN RAKYAT - Sering dijuluki 'Ratu Cover' oleh netizen, kini Via Vallen patahkan tuduhan tersebut dengan merilis single teranyarnya bertajuk Mung Titipane.

Lagu baru milik Via Vallen ini diakui dirinya memiliki makna tersendiri karena terinpirasi dari kejadian yang baru saja menimpa dara asal Surabaya ini.

Mengaku belum bisa melupakan kejadian pembakaran Alphard putih pribadinya, Via berujar lagu itu juga menjadi jawaban soal tudingan mencari popularitas lewat peristiwa pembakaran mobilnya.

"Jadi lagu ini saya bikin sendiri terinspirasi dari kejadian kemarin mobil saya dibakar," ujar Via Vallen seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari tayangan YouTube KH Infotainment pada 28 Juli 2020.

Via menuturkan lagu Mung Titipane dibuatnya pas 1 minggu setelah kejadian. Alasan Via Vallen membuat lagu ini karena dirinya tak terima saat membaca komentar banyak yang mengiranya bila kejadian pembakaran mobil hanyalah jalan Via untuk mendongkrak popularitasnya.

"Saya bikinnya itu hampir satu minggu setelah kejadian, kan pas pertama itu syok, terus banyak yang bertanya kok bisa kayak gini, pas semua udah tenang, saya baca komentar, banyak yang bilang kalau ini settingan buat dongkrak popularitas, padahal nggak loh, tapi kok mereka mikir begitu, ya sudah sekalian lah aku bikin," kata Via.

Dalam lagu Mung Titipane, Via menceritakan kisah perjuangannya dalam mendapatkan apa yang saat ini dimilikinya. Via berujar bahwa semua yang dimilikinya tidak didapatkan dengan mudah dan butuh perjuangan keras.