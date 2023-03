Sinopsis Drama Korea Oasis: Mimpi, Persahabatan, dan Cinta

PIKIRAN RAKYAT - Drama Korea berjudul Oasis belakangan ini menjadi perbincangan pecinta series dari negeri ginseng. Drama Korea tersebut akan menampilkan cerita dengan latar belakang tahun 1980-an dan 1990-an.

Kisah tentang mimpi, persahabatan, dan cinta dari tiga anak muda pun akan disuguhkan dalam Drama Korea tersebut. Drama Korea yang dibintangi oleh Jang Dong Yoon, Seol In A, dan Choo Yeong Woo itu akan menampilkan kisah di mana Lee Doo Hak yang diperankan oleh Jang Dong Yoon dari keluarga miskin, tapi cerdas dan penyayang. Ia pun menempuh sekolah di sekolah menengah yang berada di kota di provinsi.

Kemudian, Lee Doo Hak pun jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Oh Jung Shin yang diperankan oleh Seol In A. Dalam drama tersebut, Oh Jung Shin diceritakan sebagai seorang siswa pindahan dari Seoul.

Setelah pindah ke sekolah barunya, Oh Jung Shin dekat dengan Lee Doo Hak dan Choi Cheol Woong yang diperankan oleh Choo Yeong Woo. Karakter Oh Jung Shin pun disebut jujur dan percaya diri. Ia juga cukup berani untuk melawan ketidakadilan.

Dalam drama tersebut, Lee Doo Hak dan Choi Cheol Woong merupakan teman masa kecil. Namun, mereka tak hanya berteman, terkadang mereka menjadi saingan. Choi Cheol Woong yang memiliki karakter tidak bisa menerima kekalahan pun juga jatuh cinta pada Oh Jung Shin.

Dalam drama itu, Lee Dong Hak pun dikisahkan terlibat dalam sebuah kasus yang tak terduga. Kasus itu pun akan mengubah hidupnya.

Daftar pemain Oasis

- Keluarga Lee Dong Hak: Kim Myung Soo memerankan Lee Joong Ho, So Hee Jung berperan sebagai ibu Lee Doo Hak, dan Shin Yoon Ha memerankan Lee Jung Ok.

- Kelompok Lee Doo Hak: Lee Han Wi berperan sebagai Go Poong Ho, Jang Da Kyung memerankan sebagai Ma Chung Ja, Jung Ji Soon berperan sebagai Jung Ji Soon, dan Lee Kyo Yeob berperan sebagai Son Soo Gong.