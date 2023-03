Doyoung, Jaehyun dan Jungwoo NCT Bakal Debut sebagai Unit

PIKIRAN RAKYAT – Kabar baru datang dari grup idola K-pop, Neo Culture Technology (NCT). Diketahui, tiga personelnya, yaitu Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo akan debut sebagai unit NCT.

Rencana tersebut diumumkan pada Kamis, 9 Maret 2023, kemarin. Hal itu pun telah dikonfirmasi oleh perwakilan dari SM Entertainment.

“Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo NCT sedang mempersiapkan album debut unit pertama mereka,” katanya, dikutip pada Jumat, 10 Maret 2023.

Pihak SM Entertainment pun meminta para penggemar untuk menunggu debutnya unit NCT yang beranggotakan Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo tersebut.

“Silakan menantikannya,” ujarnya menambahkan.

Diketahui, debutnya unit mereka bertiga itu dijadwalkan akan berlangsung pada paruh pertama tahun 2023 ini. Sebelumnya, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo pernah menyuguhkan penampilan mereka dengan menyanyikan lagu unit berjudul "Can We Go Back" dalam konser NCT 127.

Sebagai informasi, Doyoung, Jaehyun, dan Jungwoo merupakan personel NCT yang tergabung dalam unit NCT 127.

Sistem grup NCT

NCT terkenal dengan sistem grupnya yang ‘unlimited member’ atau personil grupnya dapat bertambah terus tanpa batasan jumlah. Namun, belum lama ini, SM Entertainment melalui kanal YouTube miliknya mengatakan bahwa NCT akan mengubah sistem grup mereka.

