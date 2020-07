Link Live Streaming Konser BTS Tokopedia Malam Ini, ARMY Wajib Pasang Alarm

PIKIRAN RAKYAT - Bangtan Sonyeondan alias BTS menjadi boyband populer di penjuru dunia melalui tampilannya yang memukau.

Ribuan ARMY di penjuru dunia begitu menantikan kehadiran BTS untuk melihat penampilan idolanya secara langsung.

BTS dijadwalkan segera hadir menyapa ARMY Indonesia melalui konser yang akan ditayangkan di stasiun televisi Indonesia.

Grup besutan Big Hit Entertainment itu diketahui jadi brand ambassador sebuah perusahaan e-commerce Indonesia, Tokopedia.

Tokopedia sebelumnya telah memberikan kode, bahwa BTS sebagai brand ambassador perusahaan e-commerce tersebut sedang mempersiapkan kejutan untuk ARMY Indonesia.

"Hi Indonesia, BTS and Tokopedia Have a Surprise for You," kata RM yang dirilis melalui akun Twitter @tokopedia.

Para ARMY harus bahagia lantaran BTS akan hadir di acara bertajuk Waktu Indonesia Belanja yang diadakan Tokopedia malam ini pada Rabu, 29 Juli 2020.