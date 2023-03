15 Quote untuk Rayakan Hari Musik Nasional 2023, Cocok Buat Update di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT – Hari Musik Nasional selalu diperingati pada tanggal 9 Maret setiap tahunnya. Penetapan Hari Musik Nasional tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Hari Musik Nasional yang ditanda tangani oleh presiden pada saat itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono.

“Menetapkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional,” kata keterangan dalam peraturan tersebut, dikutip pada Kamis, 9 Maret 2023.

“Hari Musik Nasional bukan merupakan hari libur,” ujar keterangan itu.

Dalam peraturan presiden tersebut, tercantum pula bahwa musik merupakan ekspresi budaya yang bersifat universal dan multi dimensional. Musik juga merepresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan berperan dalam pembangunan nasional.

“Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional dan internasional, perlu menetapkan tanggal 9 Maret sebagai hari musik nasional dengan Keputusan Presiden,” tuturnya.

Selain dengan mendengarkan musik daerah, nasional atau musik hasil karya anak bangsa, masyarakat pun dapat memperingati Hari Musik Nasional 2023 dengan menuliskan quotes inspirasi tentang musik untuk dijadikan status di media sosial. Tak perlu bingung merangkai kata, berikut sejumlah quotes tentang musik yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com dalam Bahasa Inggris;

1. “Life seems to go on without effort when I am filled with music.” - George Eliot.

2. “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything.” – Plato.

3. “Anyone who loves music can never be quite unhappy.” – Franz Schubert.