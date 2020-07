Hidup Sukses dan Bergelimang Harta, Raffi Ahmad: Gue Nggak Kaya-kaya Banget

PIKIRAN RAKYAT - Siapa yang tak kenal dengan sosok Raffi Ahmad, wajahnya yang rupawan dengan berbagai kesuksesan yang telah diraihnya berhasil membawa nama Raffi Ahmad ke puncak kejayaan.

Mengawali karier sebagai model cover boy di salah satu majalah, Raffi Ahmad mulai tertarik berkecimpung di dunia entertainment.

Ditanya terkait track record perjalanan kariernya hingga bisa sukses, Raffi Ahmad mengaku tak pernah berpikir bisa meraih kesuksesannya dengan secepat itu.

Berkarier sebagai pemain sinetron, Raffi dipercaya menjadi pemeran utama di sinetron Senandung Masa Puber pada 2003. Pada saat itu pula dirinya mulai mengenal Daniel Mananta yang sekarang menjadi rekannya.

"Senandung Masa Puber itu 2003, itu 2002 akhir ke 2003 sudah masuk sinetron Senandung Masa Puber. Sebelumnya gue ada 2 sinetron tapi yang jadi peran utama banget baru di Senandung Masa Puber," ujar Raffi Ahmad seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari tayangan YouTube Daniel Mananta Network pada 27 Juli 2020.

Mengenang perjalanan karier Raffi Ahmad yang kini sudah mencapai kesuksesannya, Daniel Mananta penasaran apakah Raffi Ahmad menyadari ketenaran yang sudah didapatkannya.

"Lu kapan sih lu tahu kalau lu terkenal? you know, i made it you know like Raffi Ahmad gitu? kapan tahu ketika oh my godness i made it?," tanya Daniel Mananta.