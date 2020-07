Rilis Poster Bertemakan Mahkota, BLACKPINK Siap Luncurkan Album Perdana 2 Oktober 2020

PIKIRAN RAKYAT - Setelah kembali menggebrak panggung hiburan Korea Selatan dengan single How You Like That, BLACKPINK akhirnya membocorkan tanggal resmi untuk perilisan album perdana mereka.

Grup yang digawangi oleh Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo ini menyebutkan album perdananya akan rilis pada 2 Oktober 2020 mendatang.

Selaku agensi yang menaungi BLACKPINK, YG Entertainment baru saja meluncurkan teaser ‘BLACKPINK The Album’ tersebut pada hari ini, Selasa 28 Juli 2020.

Sebelum merilis teaser terkait tanggal rilis album perdananya, BLACKPINK terlebih dulu membagikan teaser single baru berikutnya yang akan diluncurkan pada Agustus mendatang.

“BLACKPINK. New single release, August 2020,” demikian tulisan dalam teaser tersebut seperti yang diunggah akun media sosial BLACKPINK pada beberapa waktu lalu.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Korea Times, YG Entertainment juga telah merilis poster terbaru BLACKPINK untuk album perdana mereka di blog resmi milik YG Entertainment.

Dalam poster yang dibagikan YG Entertainment, terlihat sebuah mahkota berwarna merah muda lengkap sengan berlian di tengahnya dan latar berwarna hitam pekat.