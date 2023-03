Kedekatan Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week Disorot, Netizen Heboh

PIKIRAN RAKYAT - Aktor asal Korea Selatanh, Park Seo Joon dan penyanyi Jennie Blackpink menghadiri acara brand Chanel di Grand Palais Ephémère selama Paris Fashion Week pada Selasa, 7 Maret 2023 waktu setempat

Banyak selebriti diundang ke acara tersebut, termasuk Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK dari Korea Selatan. Aktor dan penyanyi itu terpilih sebagi duta Chanel asal negerinya.

Ketika hadir di acara tersebut, Jennie BLACKPINK memilih jumpsuit tweed putih dengan rambut kepang ala Prancis. Dia mencocokkan pakaian itu dengan ikat pinggang tipis dan bunga berwarna ungu besar di tengahnya. Selain itu, Jennie juga memilih tas hobo mini Chanel untuk dipadukan dengan pakaian putih yang kontras.

Berbeda dengan Jennie, Paek Seo Joon dalam acara tersebut memilih mengenakan jaket tweed dengan celana panjang hitam. Jaket tweed tersebut dilengkapi dengan pin bros berlogo Chanel. Di dalamnya, dia mengenakan kemeja putih berkancing sederhana dengan rambut disisir ke belakang.

Komentar Netizen

Ketika hadir di acara Chanel, Park Seo Joon dan Jennie BLACKPINK sempat tampil bersama di red carpey. Bahkan keduanya sempat berfoto, tangan Park Seo Joon melingkar di pinggamg Jennie. Hal tersebut menuai reaksi heboh netizen.

"Ketika Park Seo Joon dan Jennie berinteraksi sangat lucu hahaha," kata @omfglalisa.

"Lilatlah mereka, lucu sekali interaksi Park Seo Joon dan Jennie," ujar @taetaebeaaarr.

"Interaksi Park Seo Joon dan Jennie, ok we are up," ujar @jensamour.