Link Live Streaming Konser BTS Tokopedia, Suara RM Mulai Terdengar

PIKIRAN RAKYAT - Bangtan Sonyeondan alias BTS menjadi boyband populer di penjuru dunia melalui tampilannya yang memukau.

Kehadiran BTS begitu dinantikan penggemar, banyak ARMY yang ingin melihat penampilan idolanya secara langsung.

Kabar bahagia datang untuk ARMY Indonesia, BTS akan hadir menyapa lewat konser yang akan ditayangkan di stasiun televisi Indonesia.

Baca Juga: Isu Kolaborasi dengan Selena Gomez, BLACKPINK Bocorkan Detail Album Baru Bertajuk The Album

BTS dijadwalkan hadir di acara bertajuk Waktu Indonesia Belanja yang diadakan oleh perusahaan e-commerce Tokopedia pada Rabu, 29 Juli 2020 mendatang.

loading...

Tak hanya tampil, BTS akan melakukan sesi wawancara bersama host Tanah Air yakni Luna Maya, Raffi Ahmad dan Tiara Andini.

Tokopedia sebelumnya telah memberikan kode, bahwa BTS sebagai brand ambassador perusahaan e-commerce tersebut sedang mempersiapkan kejutan untuk ARMY Indonesia.

Baca Juga: Digelar di 8 Kota Kabupaten, Pilkada Serentak di Jabar 2020 Masuk Fase Pemutakhiran Data Pemilih

"Hi Indonesia, BTS and Tokopedia Have a Surprise for You," kata RM yang dirilis melalui akun Twitter @tokopedia.