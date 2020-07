Isu Kolaborasi dengan Selena Gomez, BLACKPINK Bocorkan Detail Album Baru Bertajuk The Album

PIKIRAN RAKYAT - Girlband K-pop BLACKPINK memberi bocoran tanggal rilis dan detail album terbaru bertajuk 'The Album'.

Kabar tersebut seolah menjawab penantian panjang BLINK, nama penggemar BLACKPINK soal detail album mereka.

YG Entertainment melalui media sosial resmi BLACKPINK merilis pernyataan soal bocoran album baru girlband tersebut.

BLACKPINK merilis foster memperlihatkan tulisan 'Blackpink The Album' disiasi gambar mahkota merah muda.

Dalam keterangan tertulis, album baru BLACKPINK akan rilis pada 2 Oktober 2020 mendatang.

Album penuh perdana BLACKPINK tersebut akan jadi produk final dari comeback tiga bagian yang sebelumnya diumumkan YG Entertainment.

Bagian pertama adalah lagu 'How You Like That' yang rilis pada bulan Juni 2020 lalu, sedangkan lagu baru dari bagian kedua masih belum dirilis.