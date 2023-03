Bawa Semangat Glenn Fredly, Festival Musik Evoria Cari Musisi Terbaik

PIKIRAN RAKYAT - Menyambut Hari Musik Nasional, Festival Musik Evoria bekerja sama dengan MBloc Entertainment mencari talenta-talenta berbakat sebagai pemusik baru. Dari 462 musisi, terpilih 10 musisi terbaik. Festival ini akan digelar pada Sabtu dan Minggu, 11-12 Maret 2023.

Di antara 10 terbaik tersebut adalah Brian Rahmattio (Padang); Egi Wirgiawan dan Eleanor Whispher (Medan); Mika Elma, Shoki Virdania, Reyner, dan Dayzw (Medan ), serta Pink Pitch dan Hipptopia. Mereka akan diseleksi untuk mencari pemenangnya.

Festival ini juga akan dimeriahkan oleh sejumlah grup band ternama seperti The Sigit, The Adam, The Upstairs, juga ada Armand Maulana vokalis GIGI yang akan membagi pengalamannya tentang hidup dari musik.

Edrick Chandra selaku Event Manager Diplomat EVO mengatakan bahwa ajang ini digelar untuk mencari musisi terbaik karena banyak talenta yang memiliki bakat sebagai musisi. Hal itu disampaikannya di MBloc, Jakarta Selatan, Selasa 7 Maret 2023.

Erick menambahkan bahwa spirit mendiang Glenn Fredly menjadi semangat mereka untuk ambil bagian dalam perkembangan industri hiburan khususnya musik.

"Meski kita gak tahu kegiatan ini apa bisa membahagiakan dia (Glenn Fredly) di surga di sana dan inisiatif untuk mengembangkan industri musik ini tumbuh gak berhenti di sana, tapi kalo jalan sendiri, takut, makanya kolektif," ujarnya.

“Kami juga sangat mengapresiasi kolaborasi luar biasa bersama figur-figur hebat di industri musik sebagai mentor, juga kolaborasi strategis bersama M Bloc Space. Melalui spirit dan semangat Glenn Fredly dan semua pihak yang ingin mendukung regenerasi musisi untuk memajukan industri musik di Indonesia, kami yakin program ini akan terus berlanjut,” katanya.***