Tarik Perhatian Dunia Terkait Athena, Tom Hanks dan Rita Wilson Jadi Warga Negara Kehormatan Yunani

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Tom Hanks dan Rita Wilson. Dilaporkan aktor Tom Hanks dan Rita Wilson menjadi warga kehormatan Yunani.

Kini keduanya resmi menjadi warga negara Yunani, dikutip dari akun Instagram Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis, Minggu 26 Juli 2020.

Mitsotakis dan istrinya, Mareva Grabowski, baru-baru ini berpose bersama pasangan Hollywood yang memamerkan paspor mereka, seperti dikutip dari LA Times.

Pada Januari, Tom Hanks beserta istri dan anak mereka diberi gelar warga kehormatan setelah otoritas Yunani mengatakan keluarga mereka membantu menarik perhatian internasional atas upaya pemulihan di Athena dari kebakaran hebat yang menewaskan lebih dari 100 orang.

Wilson, yang ibunya orang Yunani, mengeksplorasi sejarah keluarganya di episode "Who Do You Think You Are ?" (2012) yang mengundang tamu selebritas untuk melacak jejak keluarga mereka.

