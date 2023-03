Kotak Band Gelar Meet and Greet, Tantri Beri Pesan Penyemangat untuk Kerabat Kotak

PIKIRAN RAKYAT - Kotak Band, yang diisi oleh Tantri di vokal, Cella di gitar, dan Chua di bass, sudah berusia lebih dari 18 tahun. Usia itu terbilang matang bagi sebuah band untuk tetap eksis dan aktif berkarya.

Menuju 19 tahun berkarya di tahun ini, Kotak Band mengajak fanbasenya yang akrab disebut ‘Kerabat Kotak’ untuk bertemu dalam sebuah acara Meet and Greet yang diadakan pada Senin malam, 6 Maret 2023. Sebanyak lebih dari 60 Kerabat Kotak hadir dalam acara tersebut baik virtual maupun offline.

Dalam acara ini, mereka juga berkesempatan untuk menikmati penampilan akustik lagu ‘It’s Okay Not to Be Okay’ yang video klipnya dirilis di kanal YouTube KOTAKBandOFFICIAL pada 1 Maret 2023. Single ini masuk ke dalam mini album Kotak, 18+, yang dirilis tahun lalu.

“Untuk kalian, yang merasa kalah, suatu saat kita akan jadi pemenang di kehidupan kita, di saat kesulitan, pasti ada jalan, di saat sedih, setelah itu akan ada kebahagiaan. Jangan pernah merasa sendiri, lagu ini akan menemani. It’s okay not to be okay,” kata Tantri dalam keterangan pers tertulis, Senin 6 Maret 2023.

Kotak berharap lagu mereka dapat menjadi obat di kala fan letih ataupun kalah. Mereka menginginkan agar penggemarnya, pada khususnya, bisa melewati semua pergolakan dalam hidup.

“Bahwa semua masalah yang kita anggap tidak baik, suatu saat akan menjadi baik-baik saja karena kita sanggup melewatinya,” kata Tantri lagi.

Tahun lalu, Kotak merilis mini album yang diberi judul 18+. Lagu-lagunya mengangkat isu-isu sosial seperti “Budak Konten” yang menyindir orang-orang yang harus membuat konten di media sosial untuk setiap kegiatannya. Begitu juga “Local Pride” yang berbicara mengenai gaya hidup harus selalu memakai barang mewah.

Album ini juga memiliki single ‘Sabda Netizen’ yang merupakan kolaborasi dengan penyanyi reggae senior, Ras Muhamad.***